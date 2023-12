(Di martedì 19 dicembre 2023) Nikkei in rialzo, dopo la decisione della Boj di mantenere i tassi negativi. Attesa per l'inflazione nell'Eurozona. Rallenta il petrolio. Euro sfiora gli 1,1 dollari. Spread sotto i 170 punti

I riflettori restano puntati sui dati macro e sulle mosse delle banche centrali. Spread in calo verso 170 punti. Petrolio poco mosso in attesa ... (ilsole24ore)

Nikkei in rialzo, dopo la decisione della Boj di mantenere i tassi negativi. Attesa per l'inflazione nell'Eurozona. Rallenta il petrolio. Euro sfiora ... (ilsole24ore)

Borse Ue aprono caute. La Bank of Japan spinge Tokyo

Spread sotto i 170 punti Leeuropeecaute all'indomani di una seduta sottotono ( STOXX 50 ). Il mercato continua a scommettere sul taglio dei tassi di interesse, sebbene alcuni ...

Borse Ue aprono caute. La Bank of Japan spinge Tokyo Il Sole 24 ORE

La diretta da Wall Street | Le Borse Usa chiudono in rialzo: Dow Jones + 0,4% e Nasdaq +0,2% Milano Finanza

Le Borse di oggi, 19 dicembre. Mercati in cerca di spunti, Europa debole

Le Borse europee hanno aperto in ribasso in linea con le perdite sui mercati asiatici in nottata dopo una settimana di rialzi generalizzati, spinti… Leggi ...

Europa quasi piatta in apertura, Francoforte +0,04%

Le principali borse europee hanno aperto con un leggero guadagno a Francoforte (+0,04%), una lieve flessione a Parigi (-0,11%) e una contrazione a Londra fuori dall'eurozona (-0,03%).