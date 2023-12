Bonus Cultura | addio a 18 App e benvenuti a Carta del Merito e Carta Cultura Giovani

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dal 2024 18 App non esisterà più e verranno fornite agli studenti due nuove card: lae ladel. È quanto stabilito nelle ultime ore dal Governo Meloni, il quale metterà a disposizione un fondo da oltre 190 milioni di euro fruibili però da un numero ristretto di– L'articolo proviene da Il Difforme.

Bonus cultura , scoperta truffa in tutta Italia . Alcune persone sono riuscite ha carpire le identità dei ragazzi appena maggiorenni fingendosi ... (ilmattino)

Almeno 620 ragazzi appena maggiorenni raggirati in tutta Italia e circa 300mila euro di danni allo Stato . Sono i numeri di una truffa sul Bonus ... (secoloditalia)

Roma - Una vasta Truffa Nazionale ha colpito il Bonus Cultura in Italia, con 620 Giovani coinvolti e un ammontare stimato di 300 mila euro. ... (abruzzo24ore.tv)

Roma - Una vasta Truffa Nazionale ha colpito il Bonus Cultura in Italia, con 620 Giovani coinvolti e un ammontare stimato di 300 mila euro. ... (abruzzo24ore.tv)

AGI - Si parla tanto di " cultura della legalità" e di "abituare i ragazzi alle regole", difficile però quando poi gli si sbatte in faccia la prima ... (agi)

Le nuove rotte dell'antiriciclaggio tra social e blockchain

... e ancora il rastrellamento via internet die il commercio di falsi tagliandi di assicurazione, per non parlare dei Superbonus edilizi volati inAsia. Se l'inventiva di chi fa del ...

18app, cancellato il Bonus cultura. Arriveranno due nuove card volute dal governo Meloni Sky Tg24

Che fine ha fatto la card 18app e perché il governo Meloni ha deciso di cancellare il bonus cultura Fanpage.it

Addio bonus Cultura: il governo introduce due card che sostituiscono 18app

I ragazzi nati nel 2004 saranno gli ultimi ad aver ricevuto i benefici del 18app (quelli che lo hanno richiesto), perché con l’arrivo del nuovo anno non potranno più usufruire del bonus Cultura. Il bo ...

Made in Italy: Fregolent, sulla cultura nessuna riforma organica

"La maggioranza parla di Made in Italy, dice di voler puntare sulle imprese culturali, ma alla prova dei fatti boccia una misura che recupera risorse e funziona come l'Art Bonus". (ANSA) ...