Bomba Icardi a gennaio | accordo ad un passo con il top club

(Di martedì 19 dicembre 2023) Scoppia ladi mercato. Il calciatore è pronto a ritornare nell’Europa che conta, l’con il topè ad une i tifosi possono sognare. Il Real Madrid come sappiamo è alla ricerca di una punta che possa completare una squadra che quest’anno è piena di giovani stellari, Vinicius e Bellingham su tutti. Sono oramai quasi due anni che i Blancos hanno provato a strappare in ogni modo Kylian Mbappé dal PSG senza però trovare il successo sperato. Complice anche una squadra come quella parigina che non ha bisogno di denaro e dunque è riuscita a tenere polso freddo anche quando Florentino Perez ha bussato alla porta con cifre sbalorditive. L’unico a tentennare è stato infatti il calciatore che però in casa PSG è sempre stato un idolo e al momento il suo futuro resta in bilico. I Blancos quest’estate per ...

Wanda Nara, la reazione del figlio alla notizia sulla malattia e le notizie dall'Argentina

Penso che Wanda non sia ancora pronta e non lo era prima, perché è stata unaper lei e per i ... che su Instagram ha postato anche una story in compagnia di Mauro, i media locali non fanno ...

Bomba dalla Turchia: Icardi al Real Madrid per sei mesi a gennaio

Mauro Icardi ha ritrovato sé stesso al Galatasaray e dopo un inizio ... europee potrebbe scendere in campo negli ottavi di Champions con gli spagnoli. La 'bomba di mercato' per il momento non trova ...

Basket, la GeVi decimata non completa la rimonta e Scafati si aggiudica il derby, Milicic: "Abbiamo lottato con il cuore!"

Givova Scafati - Generazione Vincente Napoli Basket 91-85(25-16, 21-25, 21-19, 24-25 ) Non si Interrompe purtroppo la striscia negativa della Generazione Vincente Napoli Basket, che rimedia il terzo ...