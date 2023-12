BoloBeat Festival | Bologna celebra i 50 anni dell’hip hop

Leggi su funweek

(Di martedì 19 dicembre 2023)è ilhip hop in programma adal 27 al 30 dicembre 2023 in varie location del centro del capoluogo emiliano, all’interno della tradizionale kermesse Dancin’Bo, alla sua quinta edizione. Ideato in occasione del cinquantennale della cultura hip hop che, quest’anno, siin tutto il mondo,ha la direzione artistica formata da Luca Gricinella (giornalista, autore e ufficio stampa), Wissal Houbabi (artista, scrittrice e attivista) e U.net (storicohop, autore e giornalista). Tra gli ospiti ci saranno artisti hip hop come Inoki, Dj Lugi, Amir Issaa, The Next One, Master Freez, Zatarra e Sirx Samba. Saranno inoltre presenti studiosi/e delle varie discipline di questa cultura tra cui due “associate professor” dell’Università di ...