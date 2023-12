Boccia Pd | “Giù le mani dal Capo dello Stato”

Ancora polemiche per il Concorso docenti 2022 che ha visto il caso delle domande sbagliate dei quiz . Il dossier presentato nei mesi scorsi per il ... (orizzontescuola)

Neppure il tempo di applicarlo che già sull’accordo tra Albania e Italia per i migranti si abbattono le decisioni dei giudici . Se qui in Italia la ... (nicolaporro)

La sentenza in commento riguarda un fatto trattato dal Consiglio di Stato , con atto del 7/12/2023, n° N. 01603/2023 che ha per oggetto ... (orizzontescuola)

Studente viene bocciato - vince il ricorso - ma il consiglio di classe lo boccia nuovamente. Genitori ricorrono al Consiglio di Stato - “giudizio della scuola insindacabile”

La sentenza in commento riguarda un fatto trattato dal CDS, con atto del 7/12/2023, n° N. 01603/2023 che ha per oggetto l’impugnazione della non ... (orizzontescuola)