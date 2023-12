Biccy Awards 2023 | tutte le categorie di quest’anno

(Di martedì 19 dicembre 2023) Come ogni anno a dicembre, da quandoè nato (quindi da quattordici anni), è arrivato il momento dei. Anche questa volta saranno premiati i protagonisti della musica, della tv e del mondo LGBTQ+ che ci hanno regalato gioie nel corso degli ultimi dodici mesi. Le nomination saranno annunciate a breve (anzi, se avete dei suggerimenti a riguardo fatemeli pure nei commenti o privatamente), nel dubbio queste saranno le: TV – Miglior Programma Televisivo – Notizia Televisiva Più Scioccante LGBT+ – Miglior Programma/Serie LGBT+ – Miglior Personaggio LGBT+ Della Tv MUSICA – Miglior Cantante Pop Italiano – Miglior Singolo – Miglior Tour TRASH – PREMIO VALERIA MARINI (il personaggio più “ma chi?” della TV – PREMIO SHAKIRA (Las Mujeres Ya No Lloran las Mujeres Facturan, miglior revenge) – PREMIO MARK ...

