Bernardeschi | «Rosa Inter stratosferica | ma nessuno ha il Dna Juventus»

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 dicembre 2023), oggi al Toronto, ha parlato della sua ex squadra, la. Il giocatore si è espresso sulla lotta scudetto con l’. BELLA LOTTA ? A Sport Mediaset, Federicoha detto la sua sulla lotta scudetto: «Sto rivedendo il Dna. Speriamo che quest’anno possa prendersi delle grandi soddisfazioni. L’ha unasulla carta e sono completi. Hanno giocatori che hanno accumulato esperienza a livellonazionale, ma laha un Dna che non tutti hanno, forse. Sarà una bella lotta fino alla fine».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...