Bernardeschi | «Rivedo il DNA da Juve Scudetto? Lotta fino alla fine»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Federicotorna a parlare dellae dellanel nostro campionato: ecco cosa ha detto Federicoha parlato in una diretta Instagram su Sport Mediaset. Ecco cosa ha detto l’exntus.– «Laa me piace sempre. Quest’anno mi piace di più perché è in alto in classifica e fa onore al mister,società, ai giocatori e ai tifosi. I tifosi sono sempre stati presenti, anche negli anni più bui. Sto rivedendo il DNA. Speriamo che quest’anno possa prendersi delle grandi soddisfazioni».– «I nerazzurri hanno una rosa stratosferica sulla carta e sono completi. Hanno giocatori che hanno accumulato esperienza a livello internazionale, ma la ...