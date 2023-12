Bergomi | «Inter-Bologna? Bella e complicata Lautaro Martinez…»

(Di martedì 19 dicembre 2023)ha parlato della prossima partita dell’contro ilin Coppa Italia. Poi ha qualche battuta suMartinez, un fenomeno.E COPPA ITALIA ? A Radio Rai, Beppesul Toro e l’impegno dell’mercoledì: «Martinez? La fascia di capitano e le responsabilità che non gli pesano. Salto di qualità mentale. Oggi lui è consapevole che anche se non fa gol sa di essere utile alla squadra. Complimenti a lui, un grandissimo. Illa vera sorpresa, gioca con una qualità pazzesca. È l’ottavo di finale più bello e complicato, partita difficile. Inzaghi costretto a fare dei cambi, anche perché in questo periodo l’la vedo stanca....

Lo ha detto Beppe Bergomi , bandiera dell' Inter e opinionista in tv su Sky, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Questo non mi ha aiutato, ... (247.libero)

Serie A, il calendario del prossimo turno: la 17giornata

... Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e ...La classifica della Serie A La Juventus frena 1 - 1 nell'anticipo a Marassi e scivola a - 4 dall'...

In Coppa Italia c'è Inter-Bologna. Bergomi: "La squadra di Thiago Motta è la vera sorpresa" TUTTO mercato WEB

Bergomi: “Inter Non voglio spegnere entusiasmi, ma partita girata per un episodio” fcinter1908

Serie A, il calendario del prossimo turno: la 17^ giornata

Tra venerdì 22 e sabato 23 dicembre su Sky e in streaming su NOW, la diciassettesima giornata di Serie A con 3 gare in co-esclusiva. In onda i grandi appuntamenti con le rubriche e gli studi di Sky ...

Bergomi: "Non vorrei smorzare gli entusiasmi". La reazione di Di Canio

Nella puntata di Sky Calcio Club, l'ex calciatore Giuseppe Bergomi ha commentato i risultati della 16esima giornata di campionato.