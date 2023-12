Beppe Sala risponde a Prodi | ' Elly Schlein federatrice della sinistra? Dico di no | ora sarebbe dannoso'

(Di martedì 19 dicembre 2023) Giuseppeha dato la sua opinione negativa sulla possibilità di unadel centro, come proposto più volte da Romano. "Io non userei il tema del federatore o ...

Alle consuete polemiche sulla Prima alla Scala ci mancava quella sui posti nel Palco Reale e in platea. Le assenze annunciate del presidente della ... (liberoquotidiano)

La faccia di Beppe Sala è tutta un programma. Il sindaco di Milano è il "padrone di casa" alla Scala, per la prima del Don Carlo che apre la ... (liberoquotidiano)

Palazzo Marino voleva sospendere i pareri sul vincolo dello stadio che scatterebbe nel 2025: per ora, invece, niente da fare (ilgiornale)

Giuseppeha dato la sua opinione negativa sulla possibilità di una Elly Schlein federatrice del centrosinistra, come proposto più volte da Romano Prodi. "Io non userei il tema del federatore o della ...

Pd, Beppe Sala al centrosinistra: “Non è il momento di federare. Pensiamo alle europee” La Sentinella del Canavese

Il sindaco Sala: «Meloni verrà a Milano, spero entro febbraio». E a fine mese tour dei luoghi olimpici con il ministro Abodi Corriere Milano

Beppe Sala su Elly Schlein: «Io non userei il tema del federatore o della federatrice che oggi non si pone proprio, non è il momento. C'è di mezzo il passaggio fondamentale delle europee. Parlarne ogg ...

M2, messa in sicurezza dei viadotti e addio barriere architettoniche: pronti oltre 34 milioni di euro

Proseguono gli investimenti del Comune di Milano per il rinnovamento delle strutture delle metropolitane milanesi: la Giunta guidata dal sindaco Beppe Sala ha approvato due delibere che prevedono comp ...