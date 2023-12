Benevento | dopo il Catania sarà il momento delle riflessioni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiTutto rimandato. Chi sperava di vedersi consegnare la testa di Matteo Andreoletti su un piatto d’argento dovrà rassegnarsi. Il pari di Latina, al termine di una prestazione in cui è mancato solo il gol, fa slittare ogni possibile decisione al post, il crocevia della stagione della Strega. Una vittoria contro gli etnei manterrebbe lo status quo e fare spostare l’attenzione interamente sul mercato. Un pareggio o, peggio ancora, una sconfitta riporterebbero invece il mirino sul tecnico bergamasco che, a quel punto, rischierebbe seriamente di non arrivare al “traguardo del panettone“. Le due settimane senza impegni calcistici a cavallo tra Natale e Capodanno, in attesa di tornare in campo il giorno dell’Epifania contro la Turris, potrebbero convincere il presidente Oreste Vigorito a rivedere i piani estivi.la ...