Benedizione coppie gay in chiesa | in cosa consiste la “svolta” di Papa Francesco

Leggi su cultweb

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dal Vaticano arriva l’approvazione per ladellegay in: ladi, seppur distinta dal sacramento del matrimonio, rappresenta un riconoscimento significativo. Il Dicastero per la Fede chiarisce che non si dovrebbe istituire un rituale specifico per queste benedizioni, ma lanon dovrebbe neppure impedire il supporto attraverso una semplice. Il ministro ordinato, nella breve preghiera precedente, può chiedere pace, salute, pazienza, dialogo, aiuto reciproco, e la luce di Dio per compiere la Sua volontà. Le benedizioni, fuori dal contesto liturgico e non assimilabili al matrimonio, sono considerate possibili perin situazioni irregolari e dello stesso sesso. Tuttavia, ...