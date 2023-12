(Di martedì 19 dicembre 2023), ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, hato del Grande Fratello citando gli attuali concorrenti della Casa più spiata d’Italia tra cuiLuzzi e Giuseppe. “? Toomi piace”,ha immediatamenteto dell’atteggiamento di Rosanna Fratello, Fiordaliso eLuzzi: Io non conosco la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Per Cesara Buonamici a volte Beatrice Luzzi esagera, mentre l'opinionista prova molta simpatia per Giuseppe Garibaldi L'articolo Cesara Buonamici su ... (novella2000)

DIGITAL MEDIA FEST 11 - I vincitori

...video ABORDO va in finale al MIAMI WEB FEST E BILBAO SERIESLAND Il vertical video IS ITWEIRD ... Best Actor Giulio Brizzi per Fake Shot Best ActressBartoni per Fake Shot Best Soundtrack Il ...

Beatrice Fazi molestata dal "famosissimo" attore: "Gente intoccabile, non c'è partita" Today.it

Princess Beatrice Opens Up About Her Kids and Dyslexia in Rare Interview PEOPLE

“Beatrice too much, Garibaldi simpatico! Cosa penso del triangolo Greta-Mirko-Perla”, parla Cesara Buonamici

"Beatrice Luzzi too much, Giuseppe Garibaldi simpatico! Cosa penso del triangolo Greta-Mirko-Perla", parla Cesara Buonamici.

Cesara Buonamici su Beatrice Luzzi: “Too much, io ho una simpatia per Giuseppe Garibaldi”

La nota opinionista del Grande Fratello, Cesara Buonamici, torna a parlare del programma e dei suoi protagonisti Continua il percorso ...