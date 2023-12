Bce fissa le priorità sulla vigilanza bancaria per il 2024-2026

Leggi su ildenaro

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic. (askanews) – La Bce ha definito le nuovediper il periodo, contestualmente al processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, Srep). E in questo ambito, per rafforzare la capacità di tenuta delle banche agli shock macrofinanziari e geopolitici immediati, chiederà alle banche di porre rimedio alle carenze nei propri sistemi di gestione delle attività e delle passività e nella gestione del rischio di credito e di controparte. Le banche, recita un comunicato, devono inoltre accelerare gli interventi per porre efficacemente rimedio alle carenze nella governance interna e nella gestione dei rischi climatici e ambientali. Infine, sono chiamate a compiere ulteriori progressi nella trasformazione ...