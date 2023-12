Batman | George Clooney nega il suo ritorno | “Non ci sono droghe sufficienti in tutto il mondo”

(Di martedì 19 dicembre 2023)è tornato a vestire i panni di Bruce Wayne nei momenti finali di The Flash, ma questo non significa assolutamente che l’attore sia interessato a interpretare nuovamente il suo celebre personaggio. Nel corso di un’intervista con Entertainment Tonight durante la promozione del suo ultimo lavoro da regista, The Boys in the Boat, infatti,ha detto che le possibilità che interpreti nuovamentemeno che nulle e che non esistonoinilper farlo tornare nei panni del personaggio della DC. Come riportato da Variety, l’attore ha dichiarato: “Non credo che ci siano abbastanzaalperché io possa tornare nei panni ...

Clooney non è interessato a riprendere il ruolo In The Flash sono stati inseriti numerosi cameo . Anche Michael Keaton , ad esempio, ha ripreso il ruolo del suosostituendo Ben ...

George Clooney ha ripreso il ruolo di Bruce Wayne in The Flash, seppur per un cameo, ma è interessato al suo Batman La risposta dell'attore non rinuncia all'ironia.

Durante la premiere del suo nuovo film, The Boys in the Boat (GUARDA IL TRAILER), George Clooney si è ritrovato a parlare della sua apparizione nei panni di Bruce Wayne in The Flash, il cinecomic di A ...