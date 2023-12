“Basta picchiare mamma” | 13enne ferma il padre violento | il processo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 dicembre 2023) Una storia familiare amara, troppo acuta per sembrare vera. Invece l’estremismo e la violenza prendono il sopravvento:tutto. Un matrimonio finito male, unione dal 2006 al 2022. Tanti dubbi, altrettanti scatti d’ira. Per l’amore non c’è più posto, vince soltanto l’amarezza. Questa la storia che la donna racconta davanti alla V Sezione penale in cui il marito è aper maltrattamenti. Il “merito” di questo epilogo lo si deve al figlio – secondo quanto si apprende da Repubblica –definito con un nome di fantasia che, dopo anni, si mette fra ile la madre chiedendo di non arrivare più alle mani. “”,si intromette perre il...