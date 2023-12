Basta fesserie | il Covid non pregiudica la carriera degli sportivi

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ho sempre seguito con grande interesse le dirette di Franco Bragagna, forse il più acculturato telecronista sportivo di mamma Rai. Proprio per questo mi auspico che l’ottimo giornalista padovano riesca prima a poi a liberarsi di una anacronistica ossessione per il, evitando di continuarne a trasmettere la pericolosa eccezionalità come se si trattasse di male talmente oscuro da arrivare a compromettere l’intera stagione agonistica di un atleta di livello mondiale. Tant’è che sabato scorso, mentre il nostro commentava una 20 km maschile di sci di fondo, in quel di Trondheim in Norvegia, ha ribadito un tormentone che, per la cronaca, ripete quasi in fotocopia da parecchio tempo. In particolare, segnalando l’assenza di qualche atleta italiano a causa dei tipici malanni invernali, ha tenuto a precisare l’importanza di stabilire se siano semplici affezioni respiratorie ...