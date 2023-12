Basket | Nba in lutto | morto di cancro a 52 anni Eric Montross

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Charlotte, 19 dic. - (Adnkronos) - Nba inper la morte a soli 52di, ex giocatore di Boston Celtics, Detroit Pistons, Dallas Mavks e Toronto Raptors. A dare la triste notizia l'ufficio stampa della University of North Carolina, ateneo cheaveva frequentato e in cui era tornato a lavorare dopo il ritiro dalgiocato., che con la maglia dei Tar Heels aveva anche vinto il titolo Ncaa nel 1993, malato didallo scorso marzo, èdopo un decorso durato diversi mesi.