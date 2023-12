Basket | Nba | Doncic non basta a Dallas | Mavs ko a Denver

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023), 19 dic. - (Adnkronos) - I campioni Nba in carica deiNuggets (18-10) battono in casa 130-104 iMavericks (16-10). Dopo la sconfitta contro i Thunder di sabato, la squadra del Colorado domina fin dalla prima palla a due. Jamal Murray (22 punti) e Aaron Gordon (21) guidano i Nuggets, che mandano in doppia cifra quattro giocatori in uscita dalla panchina, con un Reggie Jackson da 20 punti e 4 assist. Isi affidano al solito, ottimo Luka, ma al di là dello sloveno l'unico ad andare in doppia cifra perè Dante Exum con 11 punti. Troppo poco per pensare di impensierirenon dà quasi mai l'impressione di poter vincere a, ma in qui rari momenti èa prendersi ...