Barzaghi | «Arnautovic | è il momento! In tanti all’Inter lo guardano»

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 dicembre 2023)sarà l’osservato speciale domani in Inter-Bologna di Coppa Italia, e non solo perché è un ex. Nel suo intervento da Appiano Gentile per Sky Sport 24,segnala quanto conti la partita per l’attaccante. IL RICAMBIO – Neicambi di formazione per Inter-Bologna di Coppa Italia ci sarà anche Marko. Matteosegnala come sarà l’osservato speciale: «Da Simone Inzaghi alla società tutti si aspettano una bella prova da parte dell’austriaco, che finora ha avuto dei problemi. L’infortunio di Empoli ha un po’ rallentato il suo inserimento nella squadra, quando è tornato in forma si è trovato davanti Lautaro Martinez e Marcus Thuram difficili da scalzare. Finora ha realizzato poco di quelle che sono le sue qualità: un assist col Monza alla prima di campionato, un gol in ...