Bari | omicidio | ucciso 63enne Agguato in strada | ipotesi | in seguito ad un litigio

(Di martedì 19 dicembre 2023)in serata nel quartiere Poggiofranco di. È statoin, praticamente la via di casa, a colpi di pistola, un fisioterapista del policlinico, incensurato di 63 anni, Mauro Di Giacomo. L’assassino è poi fuggito in auto. All’origine dell’, secondo l’prevalente, una lite. Indagine della polizia. Per l’assassinio di via Tauro almeno tre colpi hanno raggiunto la vittima, sette i bossoli rinvenuti. L'articolo in: inad un proviene da Noi Notizie..

