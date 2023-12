Bari | Luigi De Laurentiis | «La contestazione? Altri presidenti sono stupiti | “hanno dimenticato tutto?”»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 dicembre 2023)Dein conferenza adove la squadra sta attraversando un periodo complesso. Ecco cosa ha riportato.com Ladei tifosi: “Iche vengono ami chiedono come sia possibile che ci si sia. Ho imparato che in una piazza grossa le aspettativealtissime, poi è ovvio che non avere il supporto del tifoso non fa bene ai calciatori. Fischiare è lecito, ma non aiutiamo i ragazzi, perché in campo sentono. Dispiace per me anche, per il mio operato e di tutte le persone che lavorano al. Ci lavoriamo tutti i giorni, quando perdeil primo a cui dispiace. Fare male non è sicuramente un nostro modus ...