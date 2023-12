Bari | De Laurentiis | «Non vogliamo retrocedere | le contestazioni…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Le parole di Luigi De, presidente del, sugli obiettivi della squadra biancorossa per la stagione Luigi Deha parlato della difficile situazione delnell’incontro natalizio con la stampa. PAROLE – «I presidenti che vengono ami chiedono come sia possibile che ci si sia dimenticato tutto. Ho imparato che in una piazza grossa le aspettative sono altissime, poi è ovvio che non avere il supporto dei tifosi non fa bene ai calciatori. Fischiare è lecito, ma non aiutiamo i ragazzi, perché in campo sentono. Dispiace per me anche, per il mio operato e di tutte le persone che lavorano al. Ci lavoriamo tutti i giorni, quando perde sono il primo a cui dispiace. Fare male non è sicuramente un nostro modus operandi. Come si risana la frattura? Con i ...