Bari | De Laurentiiis annuncia colpi importanti sul calciomercato

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 19 dicembre 2023) La prima parte di stagione delin Serie B non è stata all’altezza e anche la qualificazione ai playoff è a rischio. La squadra è reduce dalla sconfitta contro lo Spezia e il gruppo è in campo per preparare la sfida contro il Cosenza. Il club è pronto a scatenarsi sul. “La nostra prima missione ora sarà aggredire il mercato di gennaio per prendere i giocatori che servono alla rosa il prima possibile. Cerchiamo un attaccante ed un play, ma saranno le condizioni del mercato a determinare i movimenti. Abbiamo ambizioni, vogliamo far bene, crescendo con la linea della sostenibilità di sistema”: è quanto confermato dal presidente, Luigi De Laurentiis, in un incontro informale con i media per scambiare gli auguri di Natale in un albergo cittadino. “Nel mercato estivo abbiamo commesso qualche errore di valutazione. Volevamo prendere sulla ...