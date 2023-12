Barcellona | Araujo al Bayern? Ecco come stanno le cose

È Ronald Araujo l’eroe per il Barcellona nella notte di San Sebastian. La squadra di Xavi ha infatti espugnato l’Anoeta grazie a un gol del ... (sportface)

Il Napoli torna a Barcellona: Kvara - Osimhen sfidano Lewandowski - Joao Felix. I precedenti non sorridono

(4 - 3 - 3): Peña; Cancelo, Koundé,, Balde; Gundogan, de Jong, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix. All. Xavi I PRECEDENTI - Oramai Napoli -sta diventando ...

Barcellona, Araujo fratturato: non si opera per giocare contro il Girona Corriere dello Sport

Araujo smette di funzionare: il giocatore del Barcellona prende il pallone con le mani senza motivo Fanpage.it

Barcellona-Almeria, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Barcellona-Almeria è una partita valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 19:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Barcellona-Almeria, il pronostico de LaLiga: fiducia a Xavi, sì alla combo 1+over

In attesa di mandare in archivio la 17ª giornata, le squadre de LaLiga sono già proiettate al turno infrasettimanale valevole per il 18° turno. Mercoledì ...