Banca del Giappone conferma una politica ultra-accomodante | le decisioni

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 dicembre 2023) Viaggia ancora controcorrente lacentrale delche, al contrario della Fed e della BCE e a dispetto di quanto recentemente affermato dal governatore Kazuo Ueda,unamonetariaespansiva, restando di fatto l’unicacentrale a non aver attuato politiche anti-inflazionistiche a causa della deflazione endemica che caratterizza l’economia nipponica. Ma cambierà qualcosa nel 2024? Ci sarà un ritiro degli stimoli a pioggia offerti dall’autorità monetaria? Ledel Consiglio direttivo La due giorni dimonetaria si è chiusa con ladi tassi di interesse negativi a -0,1% per il breve termine. La Bank of Japan ha poito la sua...