Babbi Natale in moto | buffi effetti sonori | premi | auguri speciali e tanta allegria per regalare un sorriso ai bimbi autistici

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un maxi salame del peso di oltre sei chili: praticamente impossibile per l’insaccato da record passare inosservato nel “ paniere” deiassegnati ai partecipanti alla quinta edizione della Babbo Bikers, evento benefico organizzato dall’associazione “Autismo-è onlus in collaborazione con ilclub scuderia Fulvio Norelli, che domenica mattina ha visto oltre 220ciclisti, rigorosamente vestiti da Babbo, sfilare attraverso la città di Bergamo con l’obiettivo diunai bambini. Uno (messo in palio insieme a due bellissimi caschi, uno integrale e uno da cross e un borsone daweatherproof “firmati” Givi, insieme a una valigetta in pelle, buoni ristorante, confezioni di vino andati ai ...

Quest’oggi, dalle 11 alle 14, si è tenuta a Torino la tredicesima edizione del raduno dei Babbi Natale organizzata dalla Fondazione Forma per ... (tg24.sky)

Guarda il film La banda dei Babbi Natale in Streaming gratis e in HD in italiano su Itunes, NowTv, SkyGO, RakutenTv, Infinity+, Paramount Plus. Con ... (screenworld)

Festa dei Babbi Natale finisce in rissa : cos’è successo – Com’era? Ah sì. A Natale si è tutti più buoni. Beh, tutti tutti proprio no. Doveva essere ... (tvzap)

La carica dei Babbi bikers: a Bergamo sono arrivati in 220 in sella a una moto

Così come inosservati non potevano passare, anche per gli "effetti sonori", le moto consul bauletto e la musica natalizia amplificata, protagoniste della parata insieme con moto ...

La sfilata dei Babbi Natale finisce in rissa: intervengono carabinieri e ambulanza MonzaToday

Abbiategrasso, Babbo Natale e gli elfi sulla slitta fanno troppo rumore: rissa in strada con un residente, un ferito Corriere Milano

Film di Natale in TV 2023/2024: programmazione Rai, Mediaset e Sky a Natale, Capodanno ed Epifania

La programmazione Rai, Mediaset e Sky per Capodanno ed Epifania 2023/2024. Film di Natale e cult come Una poltrona per due, Miracolo nella 34a Strada, Il Grinch, Chi ha incastrato Babbo Natale e Io ...

A Albinea letture natalizie con Pina Irace

Scopriranno le avventure di Babbi Natale, di giocattoli e di amici animali immersi nel candore della neve o nel tepore accogliente delle case.