Azioni | obbligazioni | cosa ci si aspetta nel 2024

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il 2023 è stato un anno controverso per i mercati finanziari, frenati per gran parte dell’anno dalle scelte di politica monetaria delle banche centrali, improntate ad una politica restrittiva per combattere l’inflazione. Poi, è partito un ampio rally delle Borse mondiali, che hanno salutato la promessa di possibili tagli dei tassi nel. Questo ha provocato una discesa netta dei rendimenti obbligazionari, che hanno trovato finalmente maggiore tranquillità dopo una fase autunnale complicata. Maaccadrà nei prossimi mesi? E che anno sarà il? Fabrizio Santin, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management ha provato a ipotizzare come si muoveranno i mercati e quali variabili detteranno il trend. L’andamento dei mercati Dai minimi di ottobre i principali listini azionari hanno guadagnato oltre 10 punti percentuali, ...