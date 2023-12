Autotrasporto merci | rinnovato l’accordo provinciale per 3 500 lavoratori

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Bergamo. Sono in arrivo buone notizie per idipendenti dell’della provincia di Bergamo: per circa 140 aziende del comparto aderenti all’ente bilaterale Ebitral territoriale è statoper la definizione economica del lavoro straordinario e delle trasferte. Si stima che iche ne beneficeranno saranno circa 3.500. La firma è arrivata pochi giorni fa tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti e la controparte Fai, Federazione Autotrasportatori Italiani di Bergamo, in anticipo rispetto alla scadenza della precedente intesa che è prevista per il 31 dicembre. Avrà validità per tutto il 2024 e fino alla fine del 2026. “Il rinnovo è migliorativo rispetto al contratto nazionale del settore ma anche rispetto ...