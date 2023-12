Australian Open 2024 | Boris Becker su Nadal | “Non avrà grandi aspettative | pensa al Roland Garros e alle Olimpiadi”

Leggi su oasport

(Di martedì 19 dicembre 2023) La curiosità è tanta e presto sarà il campo a parlare. Rafaelfarà ufficialmente il suo ritorno a Brisbane (Australia), a un anno circa dall’ultima partita disputata nel massimo circuito internazionale del tennis. Era stato proprio l’Australia a essere teatro della partita che aveva posto l’accento sui problemi fisici dell’iberico, opposto a Melbourne allo statunitense Mackenzie McDonald. Da quel momento tante criticità e rinvii e poi la decisione di operarsi per avere una nuova chance. Le sensazioni innamento sembrano essere particolarmente buone e le testimonianze del francese Arthur Fils, che si è preparato con l’asso nativo di Manacor, sono state di grande sorpresa rispetto a quanto messo in mostra. In altre parole, Rafa è competitivo e lo vuol dimostrare. Nel Podcast di Eurosport ne ha parlato anche il tedesco...