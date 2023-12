Attenzione alle ricette standardizzate per i problemi in famiglia | ognuna è un mondo a sé

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Siamo tutti molto riconoscenti ad intellettuali come Paolo Crepet e Massimo Recalcati per il generoso impegno profuso nel trattare la questione giovanile in un paese culturalmente arretrato come l’Italia. Nei loro interventi, due in particolare sono le questioni ricorrenti, ovvero la scuola e la. Difficile non esser d’accordo con la radicale critica che essi muovono ad una scuola che non educa più (36esimo posto su 57, dati Ocse). Altrettanto condiviso è il severo ammonimento che essi rivolgono a quei genitori-avvocati, afflitti più dall’idea narcisistica di mostrare di aver fatto bene che di fare effettivamente il bene dei figli. In un paese che vanta dati da terzo, continuiamo ad assistere passivamente agli effetti di 40 anni di abiura pedagogica nel nome di presunte libertà filiali, metodi educativi new-age e altri deliri senza alcun ...