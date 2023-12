Attacco alla democrazia | il piddino Ruotolo deraglia | la sparata contro Rai e Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) “I rosiconi” è l'eterno cinepanettone della sinistra, che non riesce ad accettare l'idea che ogni tanto la presidente del Consiglio possa parlare di fronte al suo popolo dicendo quello che vuole. Sono stati quattro giorni di dolore per l'opposizione che non si capacita che esista una maggioranza che parli agli italiani per raccontare quello che fa da dopo le elezioni. Diventa materiale da occultare persino l'orgogliosa rivendicazione di un patrimonio politico portato al governo dell'Italia. E assume le dimensioni di una specie di scandalo averli invitati a parlare mentre loro sdegnati rifiutavano il confronto. Il rossume di casa nostra è capace persino di schiumare rabbia per le parole chemanifestazione di Fratelli d'Italia la leader di Fratelli d'Italia rivolge ai militanti di Fratelli d'Italia. Rosiconi e disturbatori, indubbiamente. Certo, “occasionalmente” ...