Attaccato un aeroporto strategico a Rostov La nuova arma degli ucraini e la strage dei su-25 russi

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dopo una pausa di alcune settimane gli ucrani sono tornati ad attaccare i siti strategici militari nel territorio russo. Così il 17 dicembre una trentina di droni kamikaze hal'militare di Morozovsk nella regione di. Intanto l'industria bellica ucraina lancia la produzione su larga scala di un nuovo tipo drone che potrebbe permettere a Kiev di rendere attacchi di questo tipo molto più frequenti e devastanti. Ma qual'è il vero obiettivo di questi raid?Sono davvero in grado di cambiare il corso di questa guerra o sono solo un tentativo di tenere la testa alta di fronte ai micidiali attacchi missilisticie un sostegno dei partner occidentali sempre meno convinto?