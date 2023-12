Atletico Madrid come l’Inter | attacco super! Gap Liga-Europa ? CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 dicembre 2023) Sarà l’del Cholo Simeone l’avversaria delagli ottavi di finale di Champions League. I numeri in stagione della squadra spagnola. I NUMERI SPAGNOLI ? Sfida amarcord per il Cholo Diego Simeone, che dopo aver sfidato la sua ex Lazio ai gironi, incontrerà un altro suo grande amore del passatoagli ottavi di finale di Champions League. L’rimane una bella e sana realtà del calcio europeo, avversario tosto e molto complicato.i nerazzurri, anche i Colchoneros possono affidarsi ad unsuper. Alvaro Morata e Antoin Griezmann stanno vivendo una stagione clamorosa con 27 gol in due: 14 per il francese (9 ine 5 in Champions), 13 per lo spagnolo (8 in campionato ...