Atalantamania: da Zapata a Buongiorno, una sconfitta di mercato

Mentre, e l'altro ex Miranchuk, stanno ancora cercando varchi e convinzioni in mezzo all'area. De Ketelaere, pur provandoci, non si sta dimostrando all'altezza delle aspettative. L'attesa per ...

Atalantamania: Muriel e De Ketelaere, dai gol rinnovo e riscatto! Calciomercato.com

Atalantamania: via Zapata e Muriel, è una Dea della giovinezza! Calciomercato.com

Atalantamania: Muriel e De Ketelaere, dai gol rinnovo e riscatto!

Dieci anni. È la differenza anagrafica tra Luis Muriel e Charles De Ketelaere, l’attacco a due volti di un’Atalanta con una rosa sempre più larga e un ritorno alle goleade del passato (11 reti in 3 ma ...