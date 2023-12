Atalanta travolge 4-1 la Salernitana e vede la zona Champions

Leggi su iltempo

(Di martedì 19 dicembre 2023) BERGAMO (ITALPRESS) – Un primo tempo da dimenticare, una ripresa da incorniciare. L'vince 4-1 contro lae piazza l'ottava vittoria in campionato, sesto posto per i bergamaschi ora a una sola distanza da Napoli e Fiorentina: la sfida col Bologna diventa praticamente uno scontro per laLeague. Situazione disastrosa per i campani fermi a quota 8 in classifica contestati a fine partita dalla propria tifoseria a causa del terzo ko consecutivo. Gian Piero Gasperini ha schierato il solito 3-4-1-2, il tecnico dei nerazzurri ha confermato Muriel in attacco con Pasalic in mediana: modulo simile per Filippo Inzaghi, con Dia unico attaccante supportato da Tchaouna e Candreva. Il colpo di testa di Koopmeiners non ha spaventato i campani che al 10? del primo tempo sono passati in vantaggio grazie a ...