Atalanta-Salernitana 4-1 | Gasperini | “Secondo tempo di un altro livello | Muriel è uno spettacolo”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023) Gian Piero, tecnico dell’, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-1 contro lanel match valido per la 16^ giornata di Serie A 2023/2024: “Ilè stato di un, mentre nel primo andavamo piano. Eravamo partiti bene nei primi 10-15 minuti con occasioni importanti, poi abbiamo preso gol su calcio piazzato in cui ci siamo addormentati e abbiamo commesso tanti errori. Avevo lasciato una squadra col Milan in grande condizione e ho ritrovato giocatori in difficoltà. A volta sta a significare che lasciandoli riposare te li ritrovi più stanchi, ci sono questi dubbi.? Se questa è l’ultima in classifica, allora il campionato è davvero difficile“. “Visto che in Europa ...