Atalanta | il poker alla Salernitana fa bene alla classifica

(Adnkronos) – L’Atalanta travolge il Rakow con un netto 4-0 in Polonia, grazie alla doppietta di Muriel – e ai gol di Bonfanti e di De Ketelaere – ... (giornaledellumbria)

Atalanta, Muriel show: i numeri della rinascita

Re dell'Europa, untotale nel girone. E non si ferma solo al gol: costruisce l'azione che apre il ribaltone dell', inventandosi il guizzo che regala la palla all'assistman Lookman per ...

Serie A, poker dell'Atalanta contro la Salernitana di Inzaghi Milan News

La Salernitana crolla nella ripresa e resta ultima: l’Atalanta cala il poker Tutto Napoli

Poker dell'Atalanta sulla Salernitana, 4-1

Per i bergamaschi si tratta dell'ottava vittoria in campionato. Situazione disastrosa per i campani che a fine partita sono stati contestati ...

Flop al Milan, De Ketelaere dice tutto: "Non posso correre 12km a partita..."

Il centrocampista dell'Atalanta Charles De Ketelaere è intervenuto a DAZN dopo il match vinto 4-1 contro la Salernitana Il centrocampista dell'Atalanta Charles De Ketelaere è intervenuto a DAZN dopo ...