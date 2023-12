Atalanta | Gasperini rilancia De Ketelaere E il Milan…

Intervenuto nel post partita, il tecnico si è complimentato con i suoi per la roboante vittoria segnata in rimonta (itasportpress)

Ilicic quasi in lacrime - il commovente gesto di Gasperini dopo Atalanta - Salernitana

Un anno dopo l'addio Josip Ilicic è tornato al Gewiss Stadium , in quella che per anni è stata casa sua, per assistere alla sfida tra Atalanta e ... (247.libero)