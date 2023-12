Atalanta | De Ketelaere | 'Mi sento bene da attaccante | sono in crescita'

L' Atalanta batte 3-1 in rimonta la Salernitana nel posticipo della 16esima giornata del campionato di Serie A e si issa al settimo posto in ... (liberoquotidiano)

Quest'estate Charles De Ketelaere si è traferito in prestito dal Milan all'Atalanta. Ecco le cifre ufficiali dell'operazione (pianetamilan)

Video Gol Rakow - Atalanta 0 - 4 : Muriel (2) - Bonfanti e De Ketelaere. Gli highlights

Nella gara della 6ª giornata della fase a gironi di Europa League, l'Atalanta, già qualificata agli ottavi, vince per 0 - 4 in casa del Rakow. In gol ... (247.libero)