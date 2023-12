Atalanta | De Ketelaere | «Con Gasperini mi sento bene Ora sono in forma»

(Di martedì 19 dicembre 2023) Le parole del trequartista dell’Charles Dedopo la vittoria straordinaria contro la Salernitana Ai microfoni di Sky Sport, il trequartista dell’Charles Deha rilasciato qualche dichiarazione dopo la vittoria contro la Salernitana. PERIODO – «Anche all’inizio ho fattopassato poi da un periodo così così ma nelle ultime settimane mimeglio e voglio aiutare la squadra.molto contento per questi tre punti».– «Tanto, sia tatticamente che sugli aspetti tecnici, di puntare ed essere protagonista in attacco. Ci provo, miin crescita. Miin questo stile di gioco e nella posizione. Si vede e ...

Dieci anni. È la differenza anagrafica tra Luis Muriel e Charles De Ketelaere, l'attacco a due volti di un'Atalanta con una rosa sempre più larga e un ritorno alle goleade del passato (11 reti in 3 match). Mister Gasperini si deve affidare al duo che non ti aspetti

Ieri l'Atalanta ha chiuso la 16esima giornata di Serie A, battendo 4-1 la Salernitana. Uno dei grandi protagonisti del match è stato Charles De Ketelaere, autore di un gol e un assist.

