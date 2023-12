Il boom delle console portatili: ecco le migliori del momento

Ci riferiamo a modelli come l'Rog Ally, Steam Deck, Onexplayer2Pro, GPS Win 4 e Lenovo Legion ... come nel caso della Lenovo Legion Go , chepeculiarità - come la possibilità di staccare ...

ASUS presenta ExpertBook CX54, il primo Chromebook Plus con Intel Core Ultra 7 TuttoAndroid.net

ASUS presenta il nuovo ZenBook 14 OLED con Intel Core Ultra Multiplayer.it

ASUS ROG Zephyrus M16 con RTX 4090, il miglior portatile per giocare a Natale | Test & Recensione

ASUS ROG Zephyrus M16 racchiude hardware di prim'ordine in uno chassis tutto sommato compatto e impreziosito dal coperchio con schermo Anime Matrix.

Ecco le fotocamere e il design del futuro OPPO Find X7

Snapdragon 8 Gen 3 e selfie cam sotto il display Fourth Power ha presentato la sua batteria termica, pronta a sostituire quelle al litio Apple a lavoro per la modifica software contro il blocco degli ...