Assegno d’Inclusione | partono le domande | quando arriva | chi può richiederlo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 dicembre 2023). Si può fare domanda subito, i nuovi parametri consentono di anticipare a gennaio i pagamenti. La procedura. L’è una salvezza per molti. Gli incentivi per i nuclei familiari al di sotto di 15mila euro di ISEE rappresentano uno spiraglio di possibilità sotto le feste. Il problema qual è: la tempistica. Gli assegni di dicembre hanno subìto – anche per via della riforma fiscale in atto – un leggero slittamento. Nessuna rettifica, soltanto un disguido nei tempi previsti. Ritardo che, però, potrà essere colmato a gennaio. Il Governo, infatti, mette a disposizione la possibilità di richiedere l’indennizzo già dal 15 corrente mese per il successivo.: le nuove specifiche per gennaio Così facendo le famiglie e i richiedenti si ...