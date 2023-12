Assegnati i premi “Ambasciatori del Sole” 2023 di Napoli Village

Leggi su fmag

(Di martedì 19 dicembre 2023) Sei anni di attività, 120conferiti e altrettantiproclamati dal Comitato Scientifico delo “del”, ideato dal quotidiano, edito e diretto da Raffaele De Lucia. La manifestazione, ospitata presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di, ha scelto come tema di quest’anno “La cultura dell’innovazione e della tradizione”., da sempre divisa tra una strenua difesa delle tradizioni da tramandare alle nuove generazioni e la voglia di aprirsi al futuro attraverso linguaggi innovativi e l’intelligenza artificiale. Il passato e il futuro della nostra città sono fortemente legati, non solo perché senza storia non c’è identità, ma anche perché è nella ...