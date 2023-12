Asl occupata abusivamente ad Acerra | tutti assolti i 20 imputati

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“per non aver commesso il fatto”: con questa formula ieri il Tribunale di Nola ha prosciolto dalle accuse contestatei ventiaccusati di avere occupatonel 2015 i locali dell’Asl in via dei Mille ad, in provincia di Napoli. Lo stabile in questione, già abbandonato dal 2012, aveva ospitato le attività del centro sociale “Spazio Occupato Autogestito”. Venne sgomberato dalla polizia di stato il 20 luglio 2017 all’alba e senza intoppi. Il centro sociale era stato occupato dall’omonimo collettivo precisamente il 28 marzo 2015 e nel corso di quei due anni ospitò concerti, tra gli altri anche con i 99 Posse e dei Bisca, oltre che un servizio di doposcuola per gli studenti provenienti da famiglie disagiate e una ...