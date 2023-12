Ascolti tv | i dati del 18 dicembre 2023

(Di martedì 19 dicembre 2023) Bene Napoli Milionaria! Nella serata di ieri, lunedì 18, su Rai1 la prima visione di Napoli Milionaria! ha ottenuto 3.779.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5, la semifinale di Io Canto Generation registra 2.854.000 spettatori con uno share del 20% Su Rai2, dopo una breve presentazione (678.000 – 3.3%), l’ultima puntata di Raiduo con Ale & Franz ottiene 911.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 Trappola di Cristallo registra 789.000 spettatori (4.8%). Su Rai3, dopo una presentazione (567.000 – 2.7%), FarWest porta a casa 689.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 652.000 spettatori (4.6%). L'articolo proviene da 361 Magazine.

