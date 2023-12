Arsenal | un centrocampista per sognare la Premier | concorrenza al Bayern

L' Arsenal sfida il Barcellona sul mercato: stando al Daily Express, cresce la fiducia di Arteta per Martin Zubimendi, centrocampista della... (calciomercato)

La Juve ntus cerca un centrocampista in vista del prossimo mercato di gennaio. Secondo Foot Mercato, i dirigenti bianconeri hanno contattato... (calciomercato)

Arsenal - sfida al Newcastle per un centrocampista dall'Arabia Saudita

Ruben Neves può lasciare l'Al-Hilal per tornare in Premier League, non c'è solo il Newcastle: sul centrocampista portoghese,... (calciomercato)