Arresto a Bibbiena | Carabinieri di Arezzo eseguono ordinanza di aggravamento della misura

Leggi su lortica

(Di martedì 19 dicembre 2023) Custodia cautelare in carcere per operaio trentatreenne a causa delle continue violazioni del divieto di avvicinamento Idel Nucleo Operativo e RadiomobileCompagnia dihanno recentemente effettuato l’di un operaio trentatreenne a. L’azione è stata intrapresa in seguito all’esecuzione di un’dicon l’applicazionecustodia cautelare in carcere, sostituendo così il precedente divieto di avvicinamento alla casa familiare e alle persone offese. La decisione di arrestare l’uomo è stata motivata dalle continue violazioni degli obblighi imposti con il provvedimento cautelare precedente, documentate in diverse occasioni dai ...