Armored Core 6 | Novità in arrivo per il PvP

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’universo dei mech e delle epiche battaglie spaziali si prepara a un’avventura senza precedenti. Mentre i modder di6 lavorano instancabilmente alla creazione di un’espansione fan-made focalizzata sulla cooperativa, FromSoftware, celebre per le leggendarie serie di Dark Souls, Bloodborne, Sekiro ed Elden Ring, sta per scatenare un aggiornamento gratuito senza precedenti. Nuovo aggiornamento per il multiplayer di6 Il “Ranked Matchmaking Update” rappresenta il nuovo capitolo di questa saga meccanica, promettendo di portare l’esperienza multiplayer PvP a nuove vette. Bandai Namco e il team di sviluppo giapponese hanno confermato che questo aggiornamento sarà presto disponibile per tutti i giocatori. Il fulcro di questo aggiornamento è il tanto atteso matchmaking classificato, un ...