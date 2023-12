Aridaje Fedez | pure il ministero lo smentisce | “La verità sui fondi Covid”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 19 dicembre 2023) Non il miglior Natale che la famiglia Ferragnez potesse aspettarsi. Prima lo scandalo del pandoro Balocco e la multa milionaria dell’Antitrust. Poi l’annunciato ricorso di Chiara Ferragni contro la sanzione. Dopodiché la retromarcia della influencer, il video di scuse (poco credibili) e infine il nuovo scandalo, stavolta sulle uova di Pasqua. Nel mezzo, lo scomposto urlare di Federico Lucia, in arte, che in barba ai propositi di non “sovradeterminare” la moglie e di non toglierle spazio come a Sanremo, s’è immischiato con un video in cui sembrava prendere le distanze dalla consorte (le mie attività sono diverse dalle sue) e sparacchiava auto-elogi sulle sue attività benefiche. Salvo poi venire smentito nientepopodimeno che da Regione Lombardia sull’entità delle donazioni durante l’emergenzasu Instagram ha fatto “mea ...